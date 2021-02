Suter komplettiert Riesen-Quartett

Corinne Suter wird an der WM in Cortina d'Ampezzo nach dem Gewinn von Gold und Silber in den Speed-Disziplinen auch im Riesenslalom antreten. Die Schwyzerin komplettiert im Rennen vom Donnerstag das vierköpfige Schweizer Aufgebot. Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener waren als Fixstarterinnen gesetzt.

Ligety hört ohne Abschieds-Rennen auf

Ted Ligety verzichtet auf den Start beim WM-Riesenslalom in Cortina d'Ampezzo vom kommenden Freitag und erklärt seine Karriere damit für beendet. Er sei «mit dem schlimmsten Ischias-Schmerz seines Lebens aufgewacht», schrieb der 36-jährige Amerikaner auf Instagram. «Mein Rücken hat gesagt: Ich bin der Boss und das war es jetzt.» Der zweifache Olympiasieger und fünffache Weltmeister Ligety hatte Anfang Woche bereits mitgeteilt, dass er nach der WM zurücktreten würde.