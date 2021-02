Legende: Soll die Kombi fahren Lara Gut-Behrami, die im Super-G die Topfavoritin ist. Keystone

Gut-Behrami und Suter sollen Kombi nutzen

Beat Tschuor, der Cheftrainer der Frauen von Swiss-Ski, plant an der WM in Cortina d'Ampezzo in der Kombination vom Montag mit Lara Gut-Behrami und Corinne Suter. Die Speed-Spezialistinnen sollen mit dem gesetzten Trio um Titelverteidigerin Wendy Holdener, Olympiasiegerin Michelle Gisin und Priska Nufer das Schweizer Quintett am ersten Wettkampftag bilden. Der Hintergedanke: Die zwei grössten Schweizer Trümpfe in den Speedrennen sollen eine Gelegenheit für ein Super-G-Training auf der WM-Piste erhalten.

Live-Hinweis Verfolgen Sie den Kombi-Super-G der Frauen an der Ski-WM in Cortina am Montag ab 10:40 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Der Kombi-Slalom folgt um 14:10 Uhr.

Saisonende für Ferstl

Josef Ferstl wird die kommende Woche beginnende WM in Cortina d'Ampezzo verpassen. Der Deutsche hat sich bei seinem Sturz in der Weltcup-Abfahrt am Freitag in Garmisch schwerer verletzt als vorerst angenommen. Untersuchungen im Spital haben einen Muskelbündelriss in der linken Hüfte und einen angebrochenen linken Knöchel ergeben. Damit ist die Saison für den 32-Jährigen gelaufen.

Auch Truppe nicht in Cortina

Österreichs Frauen-Team hat einen weiteren Ausfall zu beklagen. Katharina Truppe erlitt im Slalom-Training auf der Reiteralm einen Muskel- und Sehnenriss im Adduktorenbereich. Die Kärntnerin, die im Slalom ihre besten Ergebnisse vorzuweisen hat, muss mehrere Wochen pausieren und verpasst die WM in Cortina d'Ampezzo. Den ÖSV-Frauen fehlen ausserdem Ricarda Haaser, Nina Ortlieb, Nicole Schmidhofer und Bernadette Schild verletzungshalber.