Legende: Spielt das Wetter mit? Das Kombi-Programm bei den Frauen wurde bereits angepasst. imago images

Kombi der Frauen: Zuerst Slalom, dann Super-G

Bereits vor dem Auftakt in die Ski-WM hat das geplante Programm eine erste Änderung erfahren. Sie betrifft die Kombination der Frauen am Montag. Aufgrund der Wettervorhersagen entschieden sich die Organisatoren zusammen mit der FIS, den Slalom dem Super-G vorzuziehen. In Cortina d'Ampezzo werden in der Nacht auf Montag und in der ersten Tageshälfte Schneefälle erwartet. Die WM wird damit neu um 11:00 Uhr mit dem Kombi-Slalom eröffnet, der Super-G folgt ab 14:30 Uhr. Das Rennen git es live auf SRF zwei sowie in der Sport App.

Gut-Behrami und Corinne Suter verzichten auf Kombi-Start

Die Programmänderung hat auch Auswirkungen auf das Schweizer Team. Weil der Super-G erst am Nachmittag stattfindet, verzichten Lara Gut-Behrami und Corinne Suter auf einen Start. Beide hätten die Kombi dazu genutzt, um im Hinblick auf den Super-G vom Dienstag eine zusätzliche Trainingsfahrt zu absolvieren. Einen der freigewordenen Plätze könnte Jasmina Suter besetzen. Weil die Schweiz mit Wendy Holdener die Titelverteidigerin stellt, stünden 5 Startplätze zur Verfügung. Nebst Holdener sind fix Michelle Gisin und Priska Nufer gemeldet.

Technikerinnen-Trainer Prenn fällt aus

Die Schweizer Technikerinnen müssen an der WM in Cortina d'Ampezzo ohne Gruppentrainer Alois Prenn auskommen. Der Südtiroler ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Prenn lieferte beim letzten Corona-Test vor dem Auftakt am Montag ein positives Resultat ab und wurde in eine zweiwöchige Isolation geschickt. Dies teilte der Schweizer Alpinchef Walter Reusser mit. Im besten Fall kann Prenn seine Schützlinge im Slalom am 20. Februar, am letzten Wettkampftag der Frauen, noch vor Ort unterstützen.