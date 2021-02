Legende: Reiste aus Cortina ab Speed-Spezialist Adrian Sejersted. imago images

Sejersted muss sich Knie-Operation unterziehen

Das norwegische Ski-Team wird das Verletzungspech nicht los. Auch Adrian Sejersted muss für die WM in Cortina d'Ampezzo Forfait erklären. Wie Sejersted mitteilte, wird er sich einer Knie-Operation unterziehen. Der 26-jährige Speed-Spezialist, der in dieser Saison im Super-G zweimal auf das Podest gefahren ist, reiste am Mittwoch aus Italien ab und erklärte seine Saison für beendet.

Sejersted ist der fünfte gewichtige Ausfall im norwegischen Team. Die Skandinavier waren bereits ohne Aleksander Kilde, Lucas Braathen und Atle McGrath zu den Titelkämpfen in den Dolomiten gereist. Maria Tviberg musste ebenfalls verletzungsbedingt absagen. Somit besteht die norwegische Speed-Delegation in Cortina nur noch aus Abfahrts-Weltmeister Kjetil Jansrud und Henrik Roea.