Legende: Zwingt die Organisatoren zum Umdenken Der weiche Schnee. Keystone

Angepasste Slalom-Reihenfolge

Die Männer starten im WM-Slalom in Cortina d'Ampezzo am Nachmittag in veränderter Reihenfolge. Statt der 30. eröffnet der 15. des ersten Laufs den zweiten Durchgang. Grund für die Anpassung sind die angekündigten hohen Temperaturen. Ein Passus in den FIS-Regularien ermöglicht die kurzfristige Anpassung. Nach den besten 15 geht es mit dem 16. des ersten Laufs weiter, so wie das bis 1995 die Regel war. Der erste Lauf beginnt um 10:00 Uhr, der zweite um 13:30 Uhr (live auf SRF zwei und im Stream).