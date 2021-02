Bild 5 / 14

Legende: Ramon Zenhäusern (28), 4. WM-Teilnahme, 1 Podestplatz Wenig überraschend schlägt sich seine Grösse auch in den Skischuhen nieder (Grösse 48). Wenn der Walliser nicht die eigens nach ihm benannte Skipiste in Bürchen runterbrettert, spielt er Klarinette oder surft mittels Kite über die Weltmeere, was er sich autodidaktisch beigebracht hat. Keystone