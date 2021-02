Bild 6 / 26

Legende: Karriere vergoldet Das erste Rennen der WM brachte Lara Gut-Behrami die erste Goldmedaille an Weltmeisterschaften ein. Und dabei sollte es nicht bleiben: Mit Gold im Riesenslalom und Bronze in der Abfahrt wurde die 29-jährige Tessinerin zur grossen Figur an dieser WM. Keystone