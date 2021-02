Die Ski-WM in Cortina beginnt mit einer Absage. Die Kombination der Frauen kann wegen starkem Schneefall nicht am Montag durchgeführt werden.

Pistenarbeiten statt Kampf um Edelmetall: Die Ski-WM in Cortina d'Ampezzo beginnt mit einer Verschiebung. Auf dem Plan gestanden wäre die Alpine Kombination der Frauen. Anhaltende Schneefälle in der Nacht auf Montag machten die Pläne zunichte, wie die FIS am Montagmorgen mitteilte. Wann der Wettkampf nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Wird ein Abfahrtstraining gestrichen?

FIS-Renndirektor Peter Gerdol erklärt: «Wir hatten keine Chance. Wir waren etwa um Mitternacht fertig mit der Piste. Dann fielen noch einmal bis zu 30 Zentimeter Schnee.» Eine sichere Super-G-Strecke sei so undenkbar gewesen. Der Plan sei jetzt, die beiden Spezial-Super-G am Dienstag durchzuführen. Danach muss man sich der Frage stellen: Wann findet die Frauen-Kombination Platz im Programm? Eine Möglichkeit wäre, ein Abfahrtstraining zu streichen.

«Es gibt einige Möglichkeiten. Auch TV-Stationen und Sponsoren haben Einfluss auf die Entscheidung», betont Gerdol. Langweilig wird ihm und seinem Team aber so oder so auch am rennfreien Montag nicht: Der Neuschnee muss weggeräumt, die B-Netze wieder installiert werden. Schliesslich soll am Dienstag alles wieder stehen.

Die Organisatoren hatten zunächst mit der Umkehrung des Programms versucht, den Wettbewerb zu retten. Um 11 Uhr wäre der Start für den Slalom vorgesehen gewesen, um 14:30 Uhr hätte der Super-G begonnen. Am Ende war alles umsonst.

Gisin und Holdener verlieren Spikeball-Battle

«Man hat damit rechnen müssen», meinte Michelle Gisin im Anschluss. Auch für Teamkollegin Wendy Holdener war klar: «Da gab es nichts zu diskutieren.» Die beiden Schweizerinnen gehören zu den Top-Favoritinnen auf eine Kombi-Medaille.

Für Ersatzprogramm war aber schnell gesorgt: «Wir hatten heute morgen bereits ein Spikeball-Turnier», verriet Gisin. «Wendy und ich haben leider verloren. Es war aber ein ziemliches ‹Battle› gegen zwei der Trainer.»

Beide Athletinnen machen sich keine Sorgen, dass die Verschiebung ihren WM-Plänen schaden könnte. Gisin freut sich sogar über den vielen Schnee und die Wetterverhältnisse: «Wir werden in den nächsten Tagen sensationelle Verhältnisse vorfinden.»