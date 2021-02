Sonne, Schnee, Edelmetall: SRF-Meteo-Mann Gaudenz Flury wagt den etwas anderen Ausblick auf die Ski-WM in Cortina.

Vor der Ski-WM in Cortina

Für Gaudenz Flury von SRF Meteo steht fest: An der Ski-WM in Cortina werden nicht nur Schneeflocken, sondern auch Schweizer Medaillen vom Himmel fallen. Aus lokalpatriotischen Gründen sieht Flury die Caviezel-Brüder im Kampf um Edelmetall in der Pole Position. Abräumen werde bestimmt auch Jasmine Flury. Denn: Nomen est omen.

Und die Prognosen in seiner Kernkompetenz? «Zunächst fällt etwas Schnee, dann dürfte es zum WM-Auftakt am Montag ruhiger werden. Sogar etwas Sonne könnte durchscheinen», erklärt Gaudenz Flury.

Wo Cortina überhaupt liegt und weshalb die Ortschaft mit dem Puschlav vergleichbar ist, erfahren Sie im Video oben.