Im jetzigen Winter werden ausser an der WM keine Kombinations-Rennen bestritten. Auch in der Vorsaison fanden nur gerade 2 Rennen in dieser Disziplin statt. Anhand der Resultate der letzten Rennen und der Tatsache, dass 3 Technikerinnen zuletzt in den Speed-Disziplinen gute Reultate einfuhren, tut sich ein Quintett an Favoritinnen hervor.

Die Favoritinnen

Federica Brignone (ITA)

Mikaela Shiffrin (USA)

Petra Vlhova (SVK)

Michelle Gisin (SUI)

Wendy Holdener (SUI)

Die letzten 4 Weltcup-Kombinationen gewann Federica Brignone. Auch die beiden Kristallkugeln der vergangenen Saisons ergatterte die Italienerin. Die Gesamtweltcupsiegerin der letzten Saison konnte heuer zwar nicht ganz an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Sie bleibt aber eine grosse Favoritin.

Auf den Punkt in Form zu kommen scheint Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin bestätigte mit Rang 3 im WM-Super-G ihre Ambitionen auf Kombi-Gold. Dass sie gut Slalom fahren kann, ist hinlänglich bekannt. Gleiches gilt für Petra Vlhova: Im letzten Weltcup-Super-G vor der WM in Garmisch fuhr die Slalom-Spezialistin auf Platz 2.

Einer hervorragenden Form erfreut sich auch Michelle Gisin. Die Schweizer Allrounderin bestätigte mit den Plätzen 5 und 8 in der WM-Abfahrt und im Super-G, dass sie die Speed-Pisten von Cortina im Griff hat. Nun soll auf Olympia-Gold (2018 in Pyeongchang) WM-Gold folgen.

Legende: Das Podest bei Olympia 2018 Michelle Gisin (Mitte) gewann vor Mikaela Shiffrin (links) und Wendy Holdener. Keystone

Ein Fragezeichen steht hinter Wendy Holdener. Die letzten Resultate der Schwyzerin lassen nicht auf eine WM-Medaille schliessen. Doch die Ergebnisse der zweifachen Kombi-Weltmeisterin in dieser Disziplin sind schlicht zu gut, um sie nicht bei den Favoritinnen aufzuführen.

Die weiteren Schweizerinnen

Priska Nufer

Jasmina Suter

Die Aussenseiterinnen

Es wäre schon eine grosse Überraschung, wenn die Siegerin bei der WM-Kombination in Cortina nicht eine der Top-Favoritinnen ist. Doch Ramona Siebenhofer und Marta Bassino bleiben Aussenseiterchancen.

Ein Geheimtipp könnte Ester Ledecka sein. Sie hat zuletzt etwas weniger Zeit auf dem Snowboard verbracht. Wenn sie dafür ein bisschen mehr Slalom trainiert hat, könnte sie für eine Überraschung sorgen. Die schnellen Bewegungen, die es für den Slalom braucht, hat sie als Snowboarderin drauf.

Das Podest an der letzten WM