In Cortina d'Ampezzo sind die 46. alpinen Ski-Weltmeisterschaften mit einer farbenfrohen, kleinen Feier lanciert worden.

Zeremonie in Cortina

Mit einer kleinen Zeremonie sind die 46. alpinen Ski-Weltmeisterschaften am Sonntagabend eröffnet worden. Im Ortskern von Cortina d'Ampezzo lancierte Fisi-Präsident Flavio Roda den Beginn der Titelkämpfe kurz vor 19 Uhr offiziell.

Gianna Nannini rockt Cortina

Aufgrund der Corona-Pandemie war selbstredend keine grosse Zeremonie möglich, doch die Organisatoren der Titelkämpfe liessen sich so Einiges einfallen. Unter anderem trugen die italienischen Showgrössen Gianna Nannini, Francesco Gabbani oder Alfa zur Unterhaltung bei.

Bild 1 / 3 Legende: Fahnenmeer an der Eröffnungsfeier in Cortina. SRF Bild 2 / 3 Legende: Italienischer Rockstar Gianna Nannini war an der Eröffnungsfeier zuteil. SRF Bild 3 / 3 Legende: Beste Unterhaltung Die Organisatoren liessen sich Kreatives einfallen. SRF

Athleten nahmen gemäss den Plänen zur Eindämmung des Corona-Infektionsrisikos nicht teil.

13 Entscheidungen, 71 Nationen

Bis zum 21. Februar stehen bei den Titelkämpfen im italienischen Wintersportort insgesamt 13 Entscheidungen an. 71 Nationen sind gemeldet.

Das erste Rennen steht am Montag an: In der Kombination kämpfen die Frauen um die ersten WM-Medaillen.