Die Erwartungen sind beim Walliser nach seinem ersten Weltcupsieg in der vergangenen Saison gestiegen. Orientieren kann er sich an seinen Teamkollegen.

Vor knapp einem Jahr gelang Daniel Yule in Madonna di Campiglio der Coup. Er holte sich im traditionellen Nachtslalom seinen ersten Weltcupsieg und katapultierte sich damit mitten in die Slalom-Elite. Dort möchte er sich auch in diesem Winter halten.

Mit neuem Skischuh am Start

«Meine Erwartungen sind nochmals gestiegen. Auf jeden Fall habe ich im Sommer und im Herbst alles getan, um mich weiter zu verbessern», sagte Yule im Vorfeld des Saisonauftakts in Levi.

Wenn ich im Flachstück mit Ramon mithalten kann, dann weiss ich, dass es ganz gut läuft.

In der Vorbereitung hat der 26-Jährige viel am Material getüftelt, in Levi wird er erstmals mit einem neuen Skischuhmodell starten. Daneben ging es im Training hauptsächlich darum, noch vorhandene Defizite auszumerzen. So hat Yule daran gearbeitet, bei flachen Passagen nicht mehr so viel Zeit zu verlieren.

Mit Ramon Zenhäusern hat er im eigenen Team den perfekten Gradmesser. Der 2-Meter-Hüne ist dafür bekannt, in der Fläche viel Tempo aufzunehmen. «Wenn ich im Flachstück mit Ramon mithalten kann, dann weiss ich, dass es ganz gut läuft», erklärt Yule. Umgekehrt könne Zenhäusern bei steileren Streckenpassagen vom direkten Vergleich profitieren.

Seine Fortschritte kann Yule in Levi ein erstes Mal unter Beweis stellen. Die Strecke weist einige flache Passagen auf.

