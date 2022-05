23. Oktober 2022: Riesenslalom in Sölden



29. Oktober 2022: Abfahrt in Zermatt/Cervinia



30. Oktober 2022: Abfahrt in Zermatt/Cervinia



13. November 2022: Parallel-Event der Herren in Lech/Zürs



26. November 2022: Abfahrt in Lake Louise



27. November 2022: Super-G in Lake Louise



2. Dezember 2022: Super-G in Beaver Creek



3. Dezember 2022: Abfahrt in Beaver Creek



4. Dezember 2022: Abfahrt in Beaver Creek



10. Dezember 2022: Riesenslalom in Val d’Isère



11. Dezember 2022: Slalom Val d’Isère



16. Dezember 2022: Super-G Val Gardena



17. Dezember 2022: Abfahrt in Val Gardena



18. Dezember 2022: Riesenslalom in Alta Badia



19. Dezember 2022: Riesenslalom in Alta Badia



22. Dezember 2022: Nachtslalom Madonna di Campiglio



28. Dezember 2022: Abfahrt in Bormio

29. Dezember 2022: Super-G in Bormio

4. Januar 2023: Nachtslalom Garmisch-Partenkirchen

7. Januar 2023: Riesenslalom Adelboden

8. Januar 2023: Slalom Adelboden

13. Januar 2023: Super-G in Wengen

14. Januar 2023: Abfahrt in Wengen



15. Januar 2023: Slalom in Wengen



20. Januar 2023: Abfahrt Kitzbühel



21. Januar 2023: Abfahrt Kitzbühel



22. Januar 2023: Slalom in Kitzbühel



24. Januar 2023: Nachtslalom Schladming



28. Januar 2023: Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen



29. Januar 2023: Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen



4. Februar 2023: Slalom der Herren in Chamonix

6. Februar bis 19. Februar: WM in Courchevel/Méribel

25. Februar 2023: Riesenslalom in Palisade Tahoe

26. Februar 2023: Slalom in Palisade Tahoe

3. März 2023: Super-G in Aspen

4. März 2023: Abfahrt in Aspen

5. März 2023: Abfahrt in Aspen

11. März 2023: Riesenslalom in Kranjska Gora

12. März 2023: Riesenslalom Kranjska Gora.

13. bis 19. März: Weltcup-Final in Soldeu

mit Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Parallel-Event