80. Weltcup-Triumph: Shiffrin in Semmering nicht zu schlagen

Dritter Sieg in drei Tagen

Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:43,26 Minuten

2. Paula Moltzan (USA) + 0,29 Sekunden

3. Lena Dürr (GER) + 0,34

Zweimal Mikaela Shiffrin, dann zweimal Wendy Holdener: Die US-Amerikanerin und die Schweizerin hatten die Slalom-Siege in dieser Saison bisher unter sich aufgeteilt. Einzige Ausnahme war das Rennen in Killington, in welchem Anna Swenn-Larsson zumindest zeitgleich mit Holdener über den Sieg jubeln durfte.

In Semmering war die Reihe nun wieder an Shiffrin: Nach einer dominanten Vorstellung im 1. Lauf mit über 7 Zehnteln Vorsprung verwaltete sie diesen später souverän. Letztlich rettete sie 0,29 Sekunden Vorsprung auf Landsfrau Paula Moltzan ins Ziel. Dort fielen sich die beiden in die Arme – Shiffrin feierte ihren 80. Weltcupsieg, Moltzan ihren 1. Slalom-Podestplatz. Die Deutsche Lena Dürr komplettierte das Podest.

01:34 Video Die Siegesfahrt von Mikaela Shiffrin Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

Damit machte Shiffrin zum zweiten Mal nach 2016 das Semmering-Triple perfekt: Nach 2 Triumphen im Riesenslalom grüsste die 27-Jährige auch im Slalom zuoberst vom Podest. Zudem hat sie nun 4 Weltcupsiege in 3 verschiedenen Disziplinen aneinandergereiht.

Die Schweizerinnen

5. Wendy Holdener + 0,90

20. Michelle Gisin + 3,19

24. Camille Rast + 3,45

26. Aline Danioth + 3,79

Holdener hingegen musste für einmal ohne Podestplatz auskommen. Die Schwyzerin zeigte zwei solide Läufe, musste sich aber letztlich doch recht klar um fast eine Sekunde geschlagen geben. Trotzdem setzt sie ihre starke Saison fort – der 5. Platz bleibt ihr schlechtestes Ergebnis in dieser Saison.

01:13 Video Der 2. Lauf von Wendy Holdener Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Eine Enttäuschung setzte es für Michelle Gisin ab. War sie nach dem 1. Lauf noch an 11. Stelle klassiert, fiel sie am Abend nach einer fehlerbehafteten Fahrt gleich 9 Plätze zurück. Aline Danioth, 28. nach dem 1. Durchgang, verbesserte sich zumindest um zwei Ränge. Camille Rast verlor zwei Plätze und wurde schliesslich 24. Nicole Good, Elena Stoffel und Mélanie Meillard hatten den 2. Lauf verpasst.

Schliessen 01:07 Video Gisin: «Der Fehler hat mich extrem rausgeworfen» Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden. 01:27 Video Gisin kann im 2. Lauf nicht mit den Besten mithalten Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden. 00:59 Video Rast: «Ich habe noch nicht die Lösung gefunden» Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden. 00:49 Video Holdener: «Ich bin nicht ganz ins Fahren gekommen» Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden. 00:39 Video Danioth: «Die Piste war sehr unruhig» Aus Sport-Clip vom 29.12.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

So geht's weiter

Lange ausruhen können sich die Slalom-Fahrerinnen nicht. Bereits in der kommenden Woche stehen am Mittwoch und Donnerstag zwei Slaloms in Zagreb auf dem Programm. Bei SRF sind Sie auch dann wieder live dabei.