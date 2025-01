Michelle Gisin zieht einen Schlussstrich unter ihre Slalom-Karriere und konzentriert sich nach dem Slalom von Flachau am Dienstagabend auf die restlichen 3 Disziplinen.

Die Allrounderin setzt nach den kräftezehrenden letzten Jahren mit Starts in allen Disziplinen neue Prioritäten.

Die Engelbergerin hat in ihrer einstigen Paradedisziplin 1 Weltcup-Sieg (2020 in Semmering) und 9 Podestplätze gefeiert.

Die Ankündigung kam vor dem Slalom am Dienstag in Flachau: Michelle Gisin verkündete, dass sie zum letzten Mal in ihrer Karriere in einem Slalom antreten würde. Die 31-Jährige, die bislang in sämtlichen Disziplinen startete, hat sich dazu entschieden, künftig auf den Riesenslalom und die Speed-Disziplinen zu fokussieren.

«Es war in den letzten zwei Monaten eine lange Entscheidungsfindung. Hier in Flachau schliesst sich für mich ein Kreis, hier habe ich 2013 mein erstes Top-10-Resultat und die ersten Weltcup-Punkte eingefahren», sagte Gisin.

Die zweifache Olympiasiegerin hatte im Dezember nach den Rennen in Beaver Creek erstmals öffentlich darüber gesprochen, in Zukunft wohl nicht mehr in allen Disziplinen antreten zu wollen. Insgesamt fuhr Gisin in den letzten 13 Jahren 109 Weltcup-Slaloms und schaffte es dabei 45 Mal in die Top 10, 9 Mal aufs Podest und 1 Mal zuoberst aufs Treppchen. 2020 in Semmering triumphierte sie vor Katharina Liensberger und Mikaela Shiffrin.