Das Podest

1. Sofia Goggia (ITA) 1:28,96 Minuten

2. Nina Ortlieb (AUT) +0,34 Sekunden

3. Corinne Suter (SUI) +0,37 Sekunden

Als in Lake Louise bereits alles darauf hindeutete, dass der 2. Platz erneut zur Beute von Corinne Suter wird, nahm mit Startnummer 26 Nina Ortlieb das Rennen in Angriff. Und die Österreicherin sollte aus Schweizer Sicht zur Partycrasherin werden – und das in ihrem erst zweiten Rennen nach 23 Monaten Pause aufgrund einer schweren Knieverletzung. Zum Sieg reichte es der 26-Jährigen zwar nicht, doch Ortlieb verdrängte Suter um die Winzigkeit von 3 Hundertsteln auf Platz 3 – und stiess Joana Hählen damit vom Podest.

Einmal mehr kein Kraut gewachsen war gegen Sofia Goggia. 24 Stunden nach ihrem Sieg in der ersten Abfahrt doppelte die Italienerin in Kanada nach. Für die Abfahrts-Olympiasiegerin von Pyeongchang ist es der 5. Sieg in Folge in der kanadischen Provinz Alberta. Vor einem Jahr hatte sie das Triple bestehend aus zwei Abfahrtssiegen und dem Triumph im Super-G geschafft.

01:37 Video Mit dieser Fahrt verdrängt Corinne Suter Hählen von der Spitze Aus Sport-Clip vom 03.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.

Suter hatte mit Startnummer 8 zuvor eine angriffige Fahrt gezeigt. Nach der letzten Zwischenzeit unterlief der Schwyzerin aber ein kleiner Fehler, weswegen sie einiges an Tempo einbüsste. Suter verdrängte mit ihrer Fahrt zwar Hählen von der Spitzenposition, musste diese aber wenig später an Goggia abtreten. Diese nahm mehr Tempo in den letzten Abschnitt und sorgte in ebendiesem für den Unterschied.

Schliessen 01:20 Video Ortlieb fährt mit Nummer 26 auf Rang 2 Aus Sport-Clip vom 03.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden. 00:22 Video Suter: «Es kam mir allgemein etwas langsamer vor» Aus Sport-Clip vom 03.12.2022. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden. 01:38 Video Goggias Fahrt an die Spitze des Klassements Aus Sport-Clip vom 03.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

Die weiteren Schweizerinnen

4. Joana Hählen +0,59

8. Michelle Gisin +1,16

13. Delia Durrer +1,52

13. Lara Gut-Behrami 1,52

15. Jasmine Flury +1,63

19. Priska Nufer 1,92

24. Juliana Suter +2,21

38. Stephanie Jenal +3,39

Durch den Exploit von Ortlieb – die Österreicherin hatte zuvor erst zweimal auf einem Weltcup-Podest gestanden – musste Hählen mit dem undankbaren 4. Platz vorliebnehmen. Die Bernerin, bereits am Freitag als Neunte in den Top 10, hatte kurz vor dem Ziel einen Schreckmoment zu überstehen, als es ihr die Ski verschlug. Auch Michelle Gisin schaffte es als Achte in die Top 10, nachdem in der ersten Abfahrt nur Rang 22 herausgeschaut hatte.

Delia Durrer sorgte mit Startnummer 32 erneut für ein kleines Ausrufezeichen. Die 20-jährige hatte am Vortag als 20. erstmals Weltcup-Punkte in der Abfahrt geholt. Mit Platz 13, zeitgleich mit Lara Gut-Behrami, bewies sie, dass dies kein Zufall war.

Schliessen 01:28 Video Der starke Auftritt von Hählen in Lake Louise Aus Sport-Clip vom 03.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden. 01:27 Video Die Fahrt von Durrer in die Top 15 Aus Sport-Clip vom 03.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden. 00:21 Video Durrer: «Das hat alles übertroffen, was ich mir vorstellen konnte» Aus Sport-Clip vom 03.12.2022. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden. 00:57 Video Gisin: «Alles in allem ein Riesenschritt vorwärts» Aus Sport-Clip vom 03.12.2022. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden. 01:38 Video Die Fahrt von Gisin Aus Sport-Clip vom 03.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

Das weitere Programm

Nach den beiden Abfahrten steht am Sonntag zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Lake Louise ein Super-G auf dem Programm – der erste in diesem Winter. Dabei werden einmal mehr alle Augen auf Goggia gerichtet sein, der sich erneut die Chance auf das Triple bietet. In einer Woche gilt die Aufmerksamkeit dann wieder den Technikerinnen, wenn diese in Sestriere zu einem Riesenslalom und einem Slalom starten.