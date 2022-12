Das Podest

1. Corinne Suter (SUI) 1:20,75 Minuten

2. Cornelia Hütter (AUT) +0,02 Sekunden

3. Ragnhild Mowinckel (NOR) +0,16

Corinne Suter hatte die Hundertstel bei den Speed-Rennen in Lake Louise an diesem Wochenende bislang nicht auf ihrer Seite. Bei der Abfahrt am Freitag fehlten der Schwyzerin gerade einmal 4 Hundertstel auf Siegerin Sofia Goggia. In der Abfahrt vom Samstag verdrängte Nina Ortlieb die Swiss-Ski-Athletin vom 2. Rang – wegen 3 Hundertstel musste Suter mit dem 3. Platz vorliebnehmen.

Doch bekanntlich sind aller guten Dinge 3: Im Super-G waren die Hundertstel endlich auf der Seite der 28-Jährigen. Mit einem insbesondere in der zweiten Streckenhälfte tadellosen Auftritt sicherte sich Suter den Sieg im kanadischen Wintersportort – 2 Hundertstel vor der Österreicherin Cornelia Hütter. Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel komplettierte das Podest. Für die Schwyzerin ist es der 1. Sieg in dieser Saison und der 5. Weltcup-Sieg ihrer Karriere.

Goggia verpasst erneutes Triple

Die bislang an diesem Wochenende überragende Goggia konnte für einmal nicht um den Sieg mitreden. Der Favoritin unterliefen im oberen Streckenteil zahlreiche Fehler, die ihr trotz starkem Schlussabschnitt ein besseres Resultat verunmöglichten. Am Ende wurde die Italienerin, die beide Abfahrten an diesem Rennwochenende gewinnen konnte, Fünfte. Damit kann Goggia ihr Kunststück aus dem letzten Jahr nicht wiederholen: Damals gewann sie in Lake Louise sowohl die beiden Abfahrten als auch den Super-G.

Die weiteren Schweizerinnen

10. Jasmine Flury +0,78

11. Michelle Gisin +0,92

20. Joana Hählen +1,20

27. Juliana Suter +1,59

30. Priska Nufer +1,79

Out: Lara Gut-Behrami, Stephanie Jenal, Delia Durrer

Für ein ordentliches Swiss-Ski-Ergebnis sorgten neben Suter Jasmine Flury und Michelle Gisin. Flury, mit Startnummer 19 ins Rennen gegangen, zeigte eine angriffige Fahrt und konnte sich am Ende über ein Top-10-Ergebnis freuen. Direkt hinter Flury klassierte sich Gisin.

Ein enttäuschendes Rennen erlebte Lara-Gut Behrami, ihres Zeichens immerhin dreifache Gewinnerin des Super-G in Lake Louise. Die Tessinerin hatte sich im ersten Streckenteil einen Vorsprung herausfahren können, geriet aber kurz darauf von der Ideallinie und schied nach rund 30 Fahrsekunden aus.

Das weitere Programm

Nachdem an diesem Wochenende in Lake Louise die Speed-Spezialistinnen mit zwei Abfahrten und einem Super-G gefordert waren, stehen in einer Woche wieder die Technikerinnen im Mittelpunkt. Im italienischen Sestriere stehen ein Riesenslalom und ein Slalom auf dem Programm.