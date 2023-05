Der Weltcup-Tross gastiert in der kommenden Saison in Zermatt, St. Moritz, Adelboden, Wengen und Crans-Montana.

Legende: Auch 2024 Teil des Weltcup-Kalenders Der Slalom in Wengen. Keystone / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Mitte November und somit zwei Wochen später als im Vorjahr soll es im zweiten Anlauf mit den ersten Speedrennen der Männer (11./12. November) und der Frauen (18./19. November) in Zermatt/Cervinia klappen. Anfang Jahr stehen bei den Männern die Klassiker-Wochen an mit den Rennen in Adelboden (6./7. Januar), Wengen (12. bis 14. Januar) und Kitzbühel (19. bis 21. Januar).

Die Frauen machen im kommenden Winter erneut Halt in St. Moritz (8. bis 10. Dezember) und in Crans-Montana (16. bis 18. Februar). Die kommende Saison, die ohne Grossanlass daherkommt, findet ihren Abschluss mit dem Final in Saalbach. Im WM-Ort 2025 fallen die letzten Entscheidungen als Novum an zwei Wochenenden – vorerst in den technischen und danach in den Speed-Disziplinen.

13 Slaloms geplant

Mit Gurgl taucht bei den Männern ein neuer Ort im Weltcup-Kalender auf. Im Ötztal wird am 18. November ein Männer-Slalom ausgetragen. Ohnehin kommen die Stangenakrobaten diese Saison voll auf ihre Kosten. Geplant sind 13 Slaloms – so viele wie erst einmal im Weltcup (1985/86).