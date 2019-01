1. Aleksander Kilde (No) 1:57,38.

2. Brice Roger (Fr) 0,56 zurück.

3. Vincent Kriechmayr (Ö) 0,73.

4. Adrien Théaux (Fr) 0,74.

5. Mattia Casse (It) und Matteo Marsaglia (It), je 0,91.

Ferner:

8. Christof Innerhofer (It) 1,21.

9. Dominik Paris (It) 1,22.

10. Matthias Mayer (Ö) 1,45.

15. Mauro Caviezel (Sz) 1,74.

20. Niels Hintermann (Sz) 1,99.

21. Beat Feuz (Sz) 2,00.

28. Urs Kryenbühl (Sz) 2,41.

31. Carlo Janka (Sz) 2,51.

33. Gilles Roulin (Sz) 2,86.

41. Stefan Rogentin (Sz) 3,34.

52. Lars Rösti (Sz) 5,06.

55. Nils Mani (Sz) 5,63.

56. Arnaud Boisset (Sz) 5,65.