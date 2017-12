Heimsieg: Paris gewinnt – Feuz Vierter

Der Italiener Dominik Paris lässt bei der Weltcup-Abfahrt in Bormio das norwegische Duo Svindal und Jansrud knapp hinter sich. Beat Feuz verpasst das Podest als 4. hauchdünn.





Feuz' Fahrt knapp am Podest vorbei Die Siegesfahrt von Dominik Paris Feuz' Fahrt knapp am Podest vorbei 1:54 min, vom 28.12.2017

Die Siegesfahrt von Dominik Paris 2:53 min, vom 28.12.2017

Das Podest

1. Dominik Paris (It) 1:56.95

2. Aksel Svindal (No) + 0.04

3. Kjetil Jansrud (No) + 0.17

Für die Veranstalter von Bormio war es die perfekte Rückkehr auf die Weltcup-Bühne. Mit Dominik Paris gewann gleich ein Italiener das erste Rennen auf der Pista Stelvio seit 2013. Paris wurde für seine angriffsbetonte Fahrt belohnt. Der nun neunfache Weltcupsieger nahm Aksel Svindal 4 Hundertstelsekunden ab und verwies ihn zusammen mit seinem norwegischen Landsmann Kjetil Jansrud auf die weiteren Podestplätze.

Feuz knapp am Podest vorbei

Bester Schweizer war Weltmeister Beat Feuz als Vierter. Der Emmentaler, Sieger zum Saison-Auftakt in Lake Louise und Zweiter in Beaver Creek, verpasste das Podium um lediglich 14 Hundertstel. Besser als zuletzt lief es Patrick Küng. Der Glarner wurde Neunter und schaffte es zum zweiten Mal in diesem Winter in die Top 15.

Feuz: «Das war eher ein ‹Verdammt!›» Küng: «Schritt in die richtige Richtung» Feuz: «Das war eher ein ‹Verdammt!›» 0:52 min, vom 28.12.2017

Küng: «Schritt in die richtige Richtung» 0:48 min, vom 28.12.2017

Die weiteren Schweizer

14. Mauro Caviezel +1.31

19. Marc Gisin +1.83

20. Gian Luca Barandun +1.87

21. Urs Kryenbühl +1.99

26. Gilles Roulin +2.22

40. Nils Mani +3.01

43. Stefan Rogentin +3.29

Das weitere Programm

Am Freitag steht in Bormio noch eine Kombination auf dem Programm. Für die Slalomfahrer geht es am Neujahrstag mit dem City-Event in Oslo weiter. Für die Abfahrts-Spezialisten heisst der nächste Termin Wengen am 13. Januar.

