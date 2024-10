TV-Tipp zum Thema Verletzungsflut: Bei SRF wird der Weltcup-Winter am Freitagabend mit einer einstündigen Dokumentation eingeläutet.

Legende: Auch ihre Geschichte wird in den Fokus gerückt Corinne Suter. KEYSTONE/Urs Flueeler

Die Saison 2024/25 im Ski alpin steht in den Startlöchern. Sie geht auf Stufe Weltcup am Wochenende des 26./27. Oktober traditionsgemäss auf dem Rettenbachgletscher in Sölden mit je einem Riesenslalom los. Wie gewohnt sind sämtliche Rennen live bei SRF zu sehen.

In den kommenden Wochen sollen auffällig viele Comebacks auf Schnee gegeben werden. Mit dieser Thematik beschäftigt sich ein Sport-DOK am Freitagabend. Dabei werden einerseits verschiedene Rückkehr-Geschichten gezeigt. Andererseits blicken die SRF-Ski-Experten Tina Weirather und Marc Berthod auf den Weltcup-Winter voraus und gehen dabei auch der Frage nach, wie man der Häufung von Verletzungen Einhalt gebieten kann.

Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen wie schnittfeste Unterwäsche, Smart Binding oder Airbags. Auch Jörg Spörri, Leiter Forschung Sportmedizin an der Universitätsklinik Balgrist, schätzt mögliche verletzungsvorbeugende Massnahmen ein.

Die Gründe für die Neuanfänge sind vielschichtig

Auf Seite der Athletinnen und Athleten stehen etwa die Schweizer Ski-Asse Jasmine Flury, Corinne Suter und Marco Kohler im Fokus, die sich alle nach schweren Blessuren zurückkämpfen wollen. Derweil wagt die 20-jährige Alessia Boesch 2 Saisons nach ihrem überraschenden Rücktritt einen Neuanfang.

04:38 Video Flurys Leidensgeschichte: Noch ist vieles ungewiss Aus Sport-Clip vom 15.10.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 38 Sekunden.

Gleiches haben Marcel Hirscher und Lucas Braathen vor. Der gebürtige Österreicher Hirscher startet neu für die Niederlande, das Land seiner Mutter. Sein Palmarès schmücken nicht weniger als 20 Kristallkugeln für Gesamtweltcup- und Disziplinen-Wertungen. Wie stark ist Hirscher mit 35 Jahren 5 Jahre nach seinem letzten Rennen?

Auch Braathen wechselte die Nationalität, geht neu für Brasilien statt Norwegen an den Start, und möchte nach dem Gewinn der Slalom-Wertung in der Saison 2022/23 nach einem Jahr Unterbruch an seine Erfolge anknüpfen.

Legende: Nimmt nach einem Jahr Pause unter neuer Flagge wieder Anlauf Lucas Braathen. Keystone/Jean-Christophe Bott

Auf dem Weg zurück befinden sich zudem weitere Ski-Stars, darunter Marco Schwarz, Alexis Pinturault oder Sofia Goggia. Sie zogen sich wie viele andere Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer in der jüngeren Vergangenheit schwere Verletzungen zu. Und auch sie spielen im DOK vom Freitag eine Rolle.

Die einstündige Sendung «Ski alpin vor der Saison – Wege zum Comeback» wird am Freitag ab 21:50 Uhr auf SRF zwei erstmals ausgestrahlt.