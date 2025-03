Legende: Nach Abfahrtsgold nun auch Riesenslalom-Silber Stefanie Grob. Swiss-Ski

Stefanie Grob hat an der Junioren-WM im italienischen Tarvisio ihre zweite Medaille gewonnen. Nach Gold in der Abfahrt am letzten Donnerstag sicherte sich die 21-jährige Appenzellerin am Montag im Riesenslalom Silber. Auf die Bestzeit, aufgestellt von der einheimischen Giorgia Collomb, fehlten ihr 56 Hundertstel.

Hinter Grob waren die Abstände eng: Die drittplatzierte Amerikanerin Elisabeth Bocock war nur 6 Hundertstel langsamer als die Schweizerin. Victoria Olivier (4./AUT) und Tatum Bieler (5./ITA) verloren auf Grob lediglich 9 respektive 10 Hundertstel. Bereits vor 2 Jahren in St. Anton hatte Grob Silber im Riesenslalom gewonnen.

Bitteres Aus für Freiburgerin Piller

Bitter endete das Rennen für Sue Piller, die auf dem Weg zur Goldmedaille war. Die 19-jährige Freiburgerin, die im ersten Lauf 70 Hundertstel Vorsprung auf Collomb herausgefahren hatte, verpasste im 2. Durchgang ein Tor und schied aus.