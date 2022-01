Der Rennleiter am Chuenisbärgli erlebt aufgrund einer Corona-Erkrankung eine ganz besondere Dernière.

Ausgerechnet bei seinem letzten Auftritt als Rennleiter in Adelboden fehlt Hans Pieren corona-bedingt. 28 Jahre lang gehörte der ehemalige Skirennfahrer zum Inventar an den Heimrennen im Berner Oberland. Gut, dass Pieren in Adelboden sesshaft ist, und von seinem Haus aus praktisch das ganze Chuenisbärgli im Sichtfeld hat.

So kann der 59-Jährige denn auch bei seiner Dernière – wenn doch mit der nötigen Distanz – seinen Teil zu einer einwandfreien Durchführung beitragen. Denn der Renntag kenne viele Abläufe, was wohl niemand so gut weiss, wie der gebürtige Adelbodner selbst. Nur ein gebührender Abschied sollte dem stillen Arbeiter damit verwehrt bleiben.

Doch das stört Pieren nicht: «Es ist niemand verunfallt und wir hatten ein super 1. Rennen, was will man noch mehr.» Und mit einem Schweizer als Sieger im Riesenslalom dürfte Pieren auch die letzte Austragung unter seinem Kommando noch lange in Erinnerung bleiben.

