Die Schwyzerin wurde von einer Slalomstange im Gesicht getroffen. Die Rennen vom Wochenende sind nicht in Gefahr.

Fährt nah an die Stangen heran

Bei dem Vorfall im Training in Killington (USA) trug Holdener eine blutende Platzwunde am Kinn davon. Diese musste mit 6 Stichen genäht werden. «Manchmal trifft dich das Leben buchstäblich mitten ins Gesicht», liess die 25-Jährige via Instagram verlauten.

Der Start an den Rennen am Samstag (Riesenslalom) und Sonntag (Slalom) ist nicht in Gefahr, wie Swiss-Ski gegenüber SRF bestätigte.