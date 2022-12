Nach den Rennen von Kitzbühel ist Schluss: Beat Feuz beendet überraschend seine erfolgreiche Karriere. Der 35-jährige Berner erklärte in einer Medienmitteilung zu seinem Rücktritt: «Grenzen auszureizen und Risiko zu nehmen, waren jahrelang meine Leidenschaft im Skirennsport. Mein Gefühl war oft der Schlüssel zum Erfolg. Nun sagt mir mein Gefühl aber, dass die körperlichen Grenzen erreicht sind.»

Die grössten Erfolge in der Karriere von Beat Feuz

Bild 1 / 22 Legende: 7. Februar 2022: Olympiasieg in Peking Mit diesem Erfolg krönt Feuz seine Karriere endgültig. In Peking holt er sich vor Johan Clarey und Matthias Mayer Olympia-Gold. Keystone/ Jean-Christophe Bott Bild 2 / 22 Legende: 23. Januar 2022: Aller guten Dinge sind 3 Beat Feuz holt sich den 3. Triumph in Kitzbühel. Der Schangnauer jubelt über den Sieg, Marco Odermatt (l.) wird Zweiter. EPA/CHRISTIAN BRUNA Bild 3 / 22 Legende: 14. Februar 2021: WM-Bronze in Cortina d'Ampezzo Das Team feiert Feuz zurecht: Dank wenigen Hundertstelsekunden Vorsprung vor Teamkollege Marco Odermatt holt der Schangnauer seine 3. WM-Medaille. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott Bild 4 / 22 Legende: 24. Januar 2021: Feuz doppelt in Kitzbühel nach 48 Stunden nach seinem Premieren-Triumph auf dem Hahnenkamm steht Beat Feuz schon wieder ganz zuoberst auf dem Treppchen. Es war zudem der 600. Weltcupsieg in der Geschichte des Schweizer Alpin-Teams. EPA/CHRISTIAN BRUNA Bild 5 / 22 Legende: 22. Januar 2021: Kitzbühel-Fluch beendet Nach vier 2. Plätzen beendet Beat Feuz den Fluch in Kitzbühel. Der Schangnauer triumphiert am 22. Januar 2021 mit 0,16 Sekunden vor Matthias Mayer (AUT). Es war gleichzeitig die 500. Abfahrt der Weltcup-Geschichte. KEY/EPA/CHRISTIAN BRUNA Bild 6 / 22 Legende: 18. Januar 2020: 3. Heimtriumph in Wengen Durch eine Verkürzung der Strecke lässt sich Feuz im Januar nicht beunruhigen. Er gewinnt zum 3. Mal nach 2012 und 2018 – vor Dominik Paris, der im 13. Anlauf erstmals auf dem Podest landet. Keystone Bild 7 / 22 Legende: 7. Dezember 2019: Feuz doppelt nach Auf der «Birds of Prey» gewinnt der Schangnauer ein Jahr nach seinem letzten Abfahrtssieg erneut. Damit übernahm er die Führung im Abfahrtsweltcup. Keystone Bild 8 / 22 Legende: 30. November 2018: Schweizer Doppelsieg in Lake Louise Der Sieg im November 2018 auf einer verkürzten Strecke in Lake Louise war speziell: Dank dem 2. Rang von Mauro Caviezel durfte sich Feuz über einen Schweizer Doppelsieg freuen. Keystone Bild 9 / 22 Legende: 16. Februar 2018: Der «Kugelblitz» gewinnt Olympia-Silber Nicht in seiner Paradedisziplin, sondern im Super-G jubelt Feuz. Einzig der Österreicher Matthias Mayer war in Pyeongchang schneller. KEYSTONE/Alexandra Wey Bild 10 / 22 Legende: 15. Februar 2018: Olympia-Bronze in der Abfahrt Bereits einen Tag vor Silber durfte Feuz über Bronze in der Abfahrt jubeln. Es war die erste von insgesamt drei Olympia-Medaillen. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller Bild 11 / 22 Legende: 27. Januar 2018: Sieg in Garmisch In der letzten Abfahrt vor den Olympischen Winterspielen schlägt der «Kugelblitz» in Garmisch-Partenkirchen zu und gewinnt vor Vincent Kriechmayr (AUT) und Dominik Paris (ITA). Keystone Bild 12 / 22 Legende: 13. Januar 2018: Zweiter Sieg am Lauberhorn Mit der Nummer 1 legt Beat Feuz am Lauberhorn eine Wahnsinns-Fahrt in den Schnee von Wengen. Und holt sich damit seinen zweiten Sieg in der Heimat. Keystone Bild 13 / 22 Legende: 25. November 2017: Sieg zum Saisonstart Im ersten Abfahrtsrennen der Saison verweist Feuz den Österreicher Matthias Mayer und den Norweger Aksel Lund Svindal auf die weiteren Plätze. Keystone Bild 14 / 22 Legende: 12. Februar 2017: Abfahrts-Weltmeister! Noch hängt die Medaille zwar nicht um seinen Hals, die Fäuste sind trotzdem geballt. An der Heim-WM in St. Moritz krönt sich Feuz zum Weltmeister. 2 Hundertstelsekunden rettete er auf Erik Guay. KEYSTONE/Peter Schneider Bild 15 / 22 Legende: 17. März 2016: Der dritte Sieg im Super-G Einen Tag nach seinem Sieg in der Abfahrt überzeugt Feuz auch im Super-G in St. Moritz und feiert zwei Erfolge innert zwei Tagen. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller Bild 16 / 22 Legende: 16. März 2016: Sieg nach Rückkehr Als erster Schweizer seit Januar 2014 gewinnt Feuz in St. Moritz wieder eine Abfahrt. Dazwischen lag eine lange Verletzungspause. Es sollte der Befreiungsschlag für den Schangnauer sein. Keystone Bild 17 / 22 Legende: 7. Februar 2015: Freude auch für den Teamkollegen Beim überraschenden WM-Titel von Patrick Küng in Beaver Creek fuhr Feuz als Dritter aufs Podest und holte seine erste Medaille an Weltmeisterschaften. Gemeinsam jubelten sie auf dem Podest. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott Bild 18 / 22 Legende: 2. März 2012: Sieg im Super-G in Kvitfjell Zeitgleich mit dem Österreicher Klaus Kröll gewinnt Feuz in Kvitfjell den Super-G. Es ist neben einem Abfahrts-Sieg der zweite Triumph in Norwegen. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller Bild 19 / 22 Legende: 11. Februar 2012: Sieg in Sotschi Nur wenige Wochen nach dem Lauberhorn-Triumph feiert Feuz in Sotschi den 3. Abfahrtssieg. Keystone Bild 20 / 22 Legende: 14. Januar 2012: Ein Exploit in der Heimat Zu Beginn des Jahres 2012 feiert Feuz an der Lauberhornabfahrt sensationell den Sieg. Er gewinnt mit fast einer halben Sekunde vor dem Österreicher Hannes Reichelt. Keystone Bild 21 / 22 Legende: 16. Dezember 2011: Erster Sieg im Super-G Jubeln will gelernt sein: Der junge Beat Feuz freut sich in Gröden über seinen ersten Sieg in einem Super-G. AP Photo/Armando Trovat Bild 22 / 22 Legende: 11. März 2011: Die Erfolgsgeschichte beginnt Der 24-jährige Beat Feuz feiert in Kvitfjell den ersten Weltcupsieg seiner Karriere. Er gewinnt das Rennen vor dem Kanadier Erik Guay und Michael Walchhofer (AUT). Keystone

Der Speed-Spezialist wird diese Saison noch bis zu den Rennen in Kitzbühel rennmässig weiterziehen. Er plant, am Samstag, 21. Januar sein letztes Rennen zu bestreiten. «Ich freue mich darauf, meine Lieblingsrennen in Wengen und Kitzbühel noch einmal geniessen zu können», erklärte der Schangnauer.

02:42 Video Beat Feuz – der Kämpfer, der Gewinner, der Coole Aus Sport-Clip vom 21.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 42 Sekunden.

Olympia-Gold als Karriere-Highlight

Feuz gewann in seiner Karriere je drei Medaillen bei Olympischen Spielen sowie bei Weltmeisterschaften. Zudem holte er auch viermal die Abfahrtskugel. Seinen letzten grossen Titel gewann er bei den Olympischen Spielen in Peking 2022, als er Gold in der Abfahrt gewann. 4 Jahre zuvor holte er in Pyeongchang bereits Bronze (Abfahrt) und Silber (Super-G).

Zum Weltmeister kürte sich der Schangnauer 2017 in St. Moritz. Neben diesem Erfolg hat er noch zwei Bronzemedaillen an Weltmeisterschaften vorzuweisen. Diese holte er 2015 in Beaver Creek und 2021 in Cortina d'Ampezzo.

02:04 Video Aus dem Archiv: Der wilde Ritt von Beat Feuz zu WM-Gold 2017 Aus sportlive vom 12.02.2017. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.

«Ich bin unheimlich dankbar, dass ich meine Leidenschaft so lange ausüben konnte und freue mich nun auf mehr Zeit mit meiner Familie und bin gespannt, welche neuen Herausforderungen in mein Leben treten werden», schrieb Feuz.

Weitere Informationen zu seinem Entscheid werde Feuz am 26. Dezember an einer Medienkonferenz im italienischen Bormio geben.