Das Podest

1. Atle Lie McGrath (NOR) 1:52,51 Minuten

2. Clément Noël (FRA) +0,29 Sekunden

3. Daniel Yule (SUI) +0,64 Sekunden

Das 9. Slalom-Rennen des laufenden Winters hat den 8. Gewinner hervorgebracht. Und mit Atle Lie McGrath sogar einen Premieren-Sieger. Der erst 21-jährige «Wikinger» setzte im 2. Lauf alles auf eine Karte und zauberte in Flachau, wo bei Flutlicht der im Januar abgebrochene Slalom in Zagreb nachgeholt wurde, eine Traumfahrt in den Schnee. Bislang hatte der Norweger 3 Mal auf einem Weltcup-Podest gestanden, letztmals Ende Januar beim Slalom in Schladming.

Schliessen 01:27 Video Die Siegerfahrt von Atle Lie McGrath Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen 01:28 Video Johannes Strolz wird im 2. Lauf zurückgebunden Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen 01:31 Video McGrath: «So cool, ich habe keine Worte dafür» Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen

Das Glück von McGrath sowie ebenso von Daniel Yule, der es als Dritter auf das Podest schaffte, war vor allem das Pech von Johannes Strolz. Dem Kombi-Olympia-Goldgewinner und Adelboden-Sieger reichte ein Vorsprung von fast einer Sekunde zur Halbzeit nicht aus. Der Österreicher fiel auf Rang 4 zurück.

Für den Walliser Yule sprachen letztlich 0,02 Sekunden für einen Podestplatz, den dritten in dieser Saison für einen Swiss-Ski-Slalomspezialisten. Somit schaffte der 29-Jährige im Namen des Teams die Revanche für die zuletzt in Garmisch erlittene Schlappe mit einem kollektiven Ausfall-Jammer im 2. Lauf. Zwischen McGrath und Yule lag im Klassement der Franzose Clément Noël.

Schliessen 02:09 Video Yule: «Ich dachte nicht, dass Johannes hinter mich fällt» Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen 01:18 Video Der 2. Lauf von Daniel Yule Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen

Duell um die Kristallkugel: Braathen kann nicht profitieren

In der Disziplinenwertung fällt die Entscheidung erst beim Weltcup-Finale in Courchevel von kommender Woche - vermutlich zwischen den norwegischen Teamkollegen Henrik Kristoffersen und Lucas Braathen. Der 21-jährige Braathen verpasste es, Boden gutzumachen auf den dreifachen Kugelgewinner. Kristoffersen, zuletzt Doppel-Sieger in Garmisch, hatte sich nämlich im 1. Lauf nach einem späten Fehler (siehe folgendes Video) fast schon selbst aus dem Rennen genommen. Als 28. war er knapp in Durchgang 2 gerutscht und preschte bei der Reprise auf Schlussrang 16 vor.

01:37 Video Kristoffersen patzt in Durchgang 1 und lässt seinem Frust freien Lauf Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen

Bei Braathen ging's in die andere Richtung: Nach Zwischenrang 7 setzte er zu sehr die Brechstange ein und rutschte noch auf Platz 15 ab. Somit verringerte er seinen Rückstand lediglich um 1 Zähler und hat noch immer ein Handicap von 48 Punkten.

Die weiteren Schweizer

10. Luca Aerni +1,01

17. Loïc Meillard +1,41

21. Ramon Zenhäusern +1,89

22. Tanguy Nef +2,15

26. Marc Rochat +3,73

In der Schweizer Equipe sorgte hinter Yule Luca Aerni für sein zweitbestes Resultat im Winter 2021/22. Der Berner verbesserte sich dank einer starken 2. Vorstellung von Position 22 auf 10. Der Rest wurde wiederum unter Wert geschlagen, weil beim Finale keine Bestätigung erfolgen konnte.

Schliessen 01:19 Video Aerni dreht im 2. Lauf auf Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen 00:32 Video Luca Aerni: «Bin aktuell etwas am Suchen» Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen 01:18 Video Der 2. Lauf von Meillard Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen 01:35 Video Der 2. Lauf von Zenhäusern Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen 01:24 Video Der 2. Lauf von Nef Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen 01:35 Video Rochat wird im 2. Lauf bei einer Welle abgehoben Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen

Bei seinem erst 2. Weltcup-Auftritt vermochte Fadri Janutin nicht im gleich erfrischenden Stil nachzudoppeln wie bei seinem Debüt. Vor 10 Tagen in Garmisch-Partenkirchen hatte der Bündner mit der Startnummer 56 zunächst den 2. Lauf erreicht und dann als 17. für das beste und gleichzeitig einzig zählbare Schweizer Ergebnis gesorgt. Dem 22-Jährigen fehlten in Flachau als 32. mickrige 9 Hundertstelsekunden zum Cut für die Entscheidung mit den Top 30.

Der Abschied

Im 1. Lauf im Salzburgerland hatte Manfred Mölgg nochmals eine grosse Bühne erhalten. Der mittlerweile 39-jährige Südtiroler, seines Zeichens je 3-facher WM-Medaillengewinner und Weltcup-Sieger, gab seinen Abschied vom Skirennsport. Mölgg hatte und sorgte damit für Gänsehaut. Der Technik-Dauerbrenner bestritt seit Anfang 2003 insgesamt 329 Weltcup-Rennen.

01:22 Video Auf die letzte Slalom-Fahrt folgt für Mölgg die Champagner-Dusche Aus Sport-Clip vom 09.03.2022. abspielen

So geht's weiter

Es verbleiben 6 Männer-Rennen in der Weltcup-Saison 2021/22, die SRF wie gewohnt alle live zeigt. Nach dem doppelten Riesenslalom kommendes Wochenende in Kranjska Gora kommt beim Weltcup-Finale in Courchevel (16. bis 20. März) jede Disziplin noch einmal zum Zug.