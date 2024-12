Legende: Kandidat für einen allerersten Weltcup-Start Gaël Zulauf. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Zulauf will sich im Bormio-Training aufdrängen

Nach einer ultrakurzen Weihnachtspause geht es für die Speedspezialisten nahtlos weiter. Swiss-Ski entsendet 13 Athleten nach Bormio, wo am Stephanstag schon der 1. Trainingstag zur Abfahrt am Samstag ansteht. Tags darauf, am 29. Dezember, wird der Abstecher in die Lombardei mit einem Super-G abgerundet. Angeführt wird das Schweizer Aufgebot von Marco Odermatt, Justin Murisier und Franjo von Allmen, die im Abfahrts-Weltcup nach 2 Rennen geschlossen die Spitzenpositionen 1 bis 3 bekleiden. Weiter erhält Alessio Miggiano , der unlängst in Gröden seine Feuertaufe im Weltcup bestritt und auf Rang 46 fuhr, seine nächste Chance. Der ebenfalls nominierte Gaël Zulauf (24) eifert Miggiano nach, er ist im Weltcup noch nie zum Einsatz gekommen. Der Romand eroberte 2021 bei der Junioren-WM in Bansko (BUL) die Bronzemedaille im Super-G.

Live-Hinweis zu den Weltcup-Rennen in Bormio Box aufklappen Box zuklappen Auf SRF zwei bzw. in der Sport App mittels Stream und Ticker können Sie wie folgt dabei sein: Samstag, Abfahrt um 11:15 Uhr

um 11:15 Uhr Sonntag, Super-G um 11:30 Uhr

