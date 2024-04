Wenger entthront Durrer

Fabienne Wenger ist die neue Schweizer Meisterin in der Abfahrt. Die 17-jährige Bernerin setzt sich in Davos 9 Hundertstel vor der Titelverteidigerin Delia Durrer durch. Bronze geht an Stephanie Jenal. Wenger hatte sich vor zwei Wochen in Zinal auch den Meistertitel bei den Juniorinnen geholt. Auf internationaler Bühne schaffte es die Allrounderin aus dem Diemtigtal in diesem Winter in 8 FIS-Rennen und 4 verschiedenen Disziplinen auf das Podest, zweimal gewann sie. Mit Lara Gut-Behrami, Jasmine Flury, Priska Nufer, Joana Hählen und Michelle Gisin standen die 5 besten Schweizer Abfahrerinnen der Weltcup-Saison nicht am Start.

Mettler triumphiert bei den Männer

Bei den Männern holte sich Josua Mettler 4 Jahre nach seinem Sieg im Super-G seinen zweiten nationalen Titel bei der Elite. Der 25-jährige Toggenburger, in dieser Saison als 9. in Kvitfjell zum ersten Mal im Weltcup in den Top 10, war einen Zehntel schneller als der 19-jährige Philipp Kälin. Bronze ging an Dominic Ott, der mit Startnummer 18, der Lars Rösti um 0,04 Sekunden auf den 4. Platz verwies. Titelverteidiger Justin Murisier trat wie Marco Odermatt und Stefan Rogentin nicht an.