Legende: In St. Moritz der Schnellste Niels Hintermann. Keystone/EPA/Stian Lysberg Solum

Abfahrt: Hintermann wird Favoritenrolle gerecht

Niels Hintermann hat sich zum zweiten Mal nach 2016 zum Schweizer Meister in der Abfahrt gekürt. Der Zürcher Favorit, der vor drei Wochen im norwegischen Kvitfjell seine erste Weltcup-Abfahrt gewonnen hatte, setzte sich in St. Moritz 12 Hundertstel vor Justin Murisier durch. Rang 3 ging an Franjo von Allmen (+ 0,22 Sekunden). Der 20-Jährige hatte Anfang Monat an der Junioren-WM dreimal Silber gewonnen. Beat Feuz und Marco Odermatt waren wie zahlreiche andere Weltcup-Fahrer nicht am Start.

Alpine Kombination: Titel an Kolly

Die erste Frauen-Entscheidung an der SM in St. Moritz, jene in der Alpinen Kombination, hat Noémie Kolly für sich entschieden. Für die 23-Jährige ist es der erste nationale Titel bei den Aktiven. Hinter Kolly holten Stefanie Grob Silber und Malorie Blanc Bronze.