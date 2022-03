Legende: In der Abfahrt in St. Moritz die Schnellste Delia Durrer. Freshfocus/Johann Groder/Archiv

Abfahrt Frauen: Durrer sammelt weitere Goldmedaille

Die 19-jährige Delia Durrer hat bei den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz Gold in der Abfahrt gewonnen. Für die Nidwaldnerin ist es bereits der 4. Titel an Landesmeisterschaften, nachdem sie im letzten Jahr in Abfahrt, Super-G und Kombination triumphiert hatte. In Abwesenheit der besten Schweizer Abfahrerinnen setzte sich Durrer vor der Schwyzerin Jasmina Suter und der Freiburgerin Noémie Kolly durch. Kolly hatte am Mittwoch den Titel in der Kombination gewonnen.

Kombination Männer: 5. Titel für Aerni

In der Kombination der Männer hat sich Luca Aerni den Schweizer Meistertitel geholt. Für den Kombi-Weltmeister von 2017 ist es der insgesamt 5. nationale Meistertitel. Zuvor hatte er je zweimal in der Kombination und im Slalom reüssiert. Hinter Aerni klassierten sich die zeitgleichen Matthias Iten und Noel von Grünigen auf dem Silber-Rang.