Legende: Zurück auf Schnee Aline Danioth, hier bei der Kleiderabgabe von Swiss-Ski im Oktober 2023. Keystone/Walter Bieri

Danioth mit Renncomeback

557 Tage nach dem erneuten Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie ist Aline Danioth rennmässig auf den Schnee zurückgekehrt. Im Slalom von Cerro Castor fuhr sie auf Platz 3. Nach dem Rennen vom Donnerstag, das zum South American Cup zählt, postete die 26-Jährige ein Bild auf Instagram und schrieb: «Ich weiss nicht, wie ich die Gefühle erklären soll, die ich empfunden habe.» Die letzten 18 Monate seien alles andere als einfach gewesen. «Aber der gestrige Tag hat mir so viel Klarheit gegeben, dass die Arbeit an diesem Comeback der beste Entscheid war, den ich hätte treffen können.» Danioth hatte sich im März 2023, 2 Wochen nach Platz 6 im WM-Slalom in Méribel, das Kreuzband gerissen. Es war bereits die 6. schwere Verletzung für die Urnerin.