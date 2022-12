Legende: Loïc Meillard Der Romand führt das Schweizer Slalom-Team in Val d'Isère an. Johann Groder/freshfocus

Slalom-Auftakt mit 9 Schweizern

Swiss-Ski hat am Montag das Aufgebot für die beiden Technik-Rennen der Männer in Val d'Isère bekannt gegeben. Beim Saison-Auftakt der Slalom-Fahrer werden mit Loïc Meillard, Daniel Yule, Luca Aerni, Ramon Zenhäusern, Tanguy Nef, Marc Rochat, Sandro Simonet, Noel von Grünigen und Joel Lütolf 9 Schweizer am Start stehen. Im Riesenslalom wurden Marco Odermatt, Meillard, Gino Caviezel, Justin Murisier, Semyel Bissig, Daniele Sette, Fadri Janutin, Thomas Tumler und Livio Simonet selektioniert.

02:40 Video Archiv: Odermatt im 1. Saisonrennen schon eine Klasse für sich Aus Sport-Clip vom 23.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden.

Abgesagte Männer-Abfahrt wird in Val Gardena nachgeholt

Die am vergangenen Freitag in Beaver Creek abgesagte Weltcup-Abfahrt der Männer wird am Donnerstag, 15. Dezember, in Val Gardena nachgeholt. Somit bekommen die Speed-Fahrer gleich drei Möglichkeiten, auf der Saslong zu punkten. Tags darauf findet in Gröden ein Super-G statt, gefolgt von einer weiteren Abfahrt am Samstag. Für die Allrounder wie Marco Odermatt geht es danach ohne Pause weiter nach Alta Badia, wo am Sonntag und Montag je ein Riesenslalom im Programm steht. Das sind fünf Rennen innert fünf Tagen.

Saisonende für Walder

Für Österreichs Speed-Spezialisten Christian Walder ist der WM-Winter wegen einer Bandscheiben-Operation vorzeitig beendet. Der 31-Jährige hat seit längerem Rückenbeschwerden, musste vorzeitig aus Beaver Creek abreisen und entschloss sich nach einer Untersuchung in Innsbruck zu diesem Schritt.