9 Schweizerinnen in Flachau – Mächler mit Premiere

Legende: Verspricht Spektakel Der Nacht-Slalom in Flachau. Keystone/Expa/Johann Groder

9 Athletinnen für Slalom in Flachau nominiert

Swiss-Ski hat das Aufgebot für den Nacht-Slalom vom Dienstag in Flachau bekanntgegeben. Janine Mächler kommt zu ihrem Weltcup-Debüt. Die 18-jährige Zürcherin belegte zuletzt in einem FIS-Slalom in Sils Maria den guten 2. Platz. Die weiteren gemeldeten Athletinnen: Wendy Holdener, Michelle Gisin, Camille Rast, Aline Danioth, Mélanie Meillard, Nicole Good, Elena Stoffel und Lorina Zelger.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Slalom von Flachau sehen Sie am Dienstag wie folgt live auf SRF info/zwei und in der Sport App: 17:45 Uhr: 1. Lauf

20:25 Uhr: 2. Lauf

03:06 Video Archiv: Vlhova gewinnt 2020 in Flachau Aus Sport-Clip vom 14.01.2020. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 6 Sekunden.