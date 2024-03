Legende: Zieht einen Schlussstrich unter ihre Karriere Christine Scheyer. Klaus Pressberger / SEPA.Media / Getty Images

Scheyer hört auf

Österreichs Speed-Spezialistin Christine Scheyer tritt zurück, wie Ski Austria in einer Medienmitteilung vermeldete. Ihren einzigen Weltcupsieg feierte die 29-jährige Voralbergerin im Januar 2017 in der Abfahrt von Altenmark-Zauchensee. In diesem Winter hatte Scheyer den Anschluss an die Spitze nach einer erneuten Verletzungspause nicht mehr geschafft – es resultierte noch zweimal ein 18. Rang. Wegen drei schweren Knieverletzungen und einer langwierigen Schulterverletzung absolvierte die Speed-Fahrerin in 10 Jahren nur 88 Weltcuprennen.