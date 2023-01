Abfahrt und Riesenslalom in Garmisch abgesagt

Legende: Auf der Piste weiss, daneben grün Schon im Slalom vor wenigen Tagen fehlte der Schnee – für die Rennen Ende Monat reicht es definitiv nicht. imago images/Beautiful Sports

Zu wenig Schnee in Garmisch

Die Abfahrt und der Riesenslalom der Männer vom 28./29. Januar in Garmisch-Partenkirchen (GER) mussten wegen der ungünstigen Wetterprognosen und des fehlenden Schnees abgesagt werden. Die FIS sucht nach einem Ersatz-Austragungsort. In Garmisch, wo vor wenigen Tagen ein Slalom auf weicher Piste über die Bühne ging, hätten die letzte Abfahrt und der letzte Riesenslalom vor der WM in Courchevel/Meribel (5. bis 19. Februar) stattfinden sollen.

01:58 Video Archiv: Der «Porridge-Slalom» von Garmisch wird zu Kristoffersens Beute Aus Sport-Clip vom 04.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.