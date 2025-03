Legende: Macht seinem Namen keine Ehre In Sun Valley herrscht Schneefall. IMAGO Images/ZUMA Press Wire

Start der Abfahrten verzögert sich

Die Abfahrten beim Weltcup-Finale in Sun Valley, Idaho, verzögern sich. Neuerlicher Schneefall während der Nacht macht weitere Arbeiten an der Piste nötig. Das Rennen der Männer, dessen Beginn um 18:00 Uhr Schweizer Zeit vorgesehen war, soll nun um 21:00 Uhr beginnen. Das Rennen der Frauen, das ab 19:30 Uhr geplant war, soll um 22:00 Uhr gestartet werden.

Venier fährt nicht in Sun Valley

Die Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier wird beim Saisonfinale des Ski-Weltcups in Sun Valley keine Rennen bestreiten. Knieschmerzen halten die Tirolerin von den abschliessenden Speedrennen im US-Bundesstaat Idaho am Samstag (Abfahrt) und Sonntag (Super-G) fern. Venier sei nach der WM ein «riesiger» Stein vom Herzen gefallen. «Ich habe da so viel Energie reingesteckt und in Kvitfjell bin ich dann krank geworden. Mein Energielevel ist nicht mehr da, wo er sein sollte», sagte die 31-Jährige. «Ich bin jetzt in der Situation, in der ich um keine Kugel mehr mitkämpfen kann. Das erleichtert mir den Entscheid zum Verzicht.»