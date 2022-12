Legende: Bestreitet in dieser Saison keine Rennen mehr Roni Remme. IMAGO / USA TODAY Network

Remme mit Kreuzbandriss

Roni Remme hat sich beim 1. Abfahrtstraining in ihrer kanadischen Heimat Lake Louise einen Kreuz- und Innenbandriss zugezogen. Die 26-jährige Doppelbürgerin, die neu für Deutschland fährt, fällt damit für den Rest der Weltcup-Saison aus. Ihr bestes Resultat im Weltcup fuhr Remme 2019 – noch unter der Flagge der «Ahornblätter» – in der Alpinen Kombination in Crans-Montana (2.) heraus. In Lake Louise stehen von Freitag bis Sonntag zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm (je live bei SRF zu sehen).