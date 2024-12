Legende: Gelingt ihr der Start in die Speedsaison? Lara Gut-Behrami. Keystone/Jean-Christophe Bott

Gut-Behrami führt Schweizer Aufgebot an

Am Wochenende erfolgt in Beaver Creek der Startschuss zur Speedsaison der Frauen. Am Samstag steht eine Abfahrt, am Sonntag ein Super-G auf dem Programm. Für die Schweiz werden acht Athletinnen am Start stehen. Es sind dies: Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Priska Ming-Nufer, Joana Hählen, Michelle Gisin, Delia Durrer, Stephanie Jenal und Jasmina Suter. Über einen Einsatz von Corinne Suter wird nach den Abfahrtstrainings entschieden. Die Schwyzerin steht nach einem Kreuzbandriss vor dem Comeback.

