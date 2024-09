Legende: Verabschiedet sich aus dem Skizirkus Maria Therese Tviberg. Imago/NTB

«Spüre die Furcht»: Tviberg zieht Schlussstrich

Aus Angst vor einer weiteren Verletzung hat die Ski-Weltmeisterin Maria Therese Tviberg ihre Karriere beendet. «Ich spüre die Furcht, mich wieder zu verletzen, die ist richtig gross geworden», sagte die 30-jährige Norwegerin bei NRK zu ihrem Abschied, den sie via Instagram erklärte. Tviberg hat sich in beiden Knien zweimal das Kreuzband gerissen – mit 16, 18, 21 und 24 Jahren. In der vergangenen Saison kam eine weitere schwere Knieverletzung hinzu. Ihren grössten Erfolg hatte sie bei der WM 2023 gefeiert, als sie im Parallelslalom Gold gewann. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking hatte sie mit der Mannschaft Bronze geholt.