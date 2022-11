Swiss-Ski braucht neuen CEO

Bernhard Aregger verlässt Swiss-Ski. Der 50-jährige Luzerner war vier Jahre als Mitglied des Präsidiums und drei als Geschäftsführer des Verbands tätig. Der Abschied falle ihm nicht leicht, schreibt Aregger in einer Mitteilung. «Gleichwohl ist in mir in den vergangenen Monaten der Wunsch gereift, mich beruflich neu zu orientieren und eine schon länger geplante Weiterbildung zu absolvieren.» Areggers Nachfolge als CEO von Swiss-Ski soll «zu gegebener Zeit» bekannt gegeben werden. Interimistisch übernehmen per sofort der Marketingdirektor Diego Züger und die Finanzdirektorin Claudia Lämmli die operative Führung des Verbands.