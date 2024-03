Legende: Wartete erneut vergebens auf einen Start Lara Gut-Behrami (Archiv). imago images/Cover-Images

Wetter verhindert auch 2. Abfahrtstraining in Kvitfjell

Auch das zweite Abfahrtstraining der Frauen in Kvitfjell ist wegen schlechter Sicht und anhaltendem Schneefall abgesagt worden. Bereits das 1. Training in Norwegen am Donnerstag hatte aufgrund des Wetters nicht durchgeführt werden können. Da zwingend ein Training stattgefunden haben muss, wird die Abfahrt vom Samstag nicht durchgeführt. Stattdessen soll dann einer der beiden in Val di Fassa abgesagten Super-G nachgeholt werden. Für den Sonntag war ohnehin schon ein Super-G geplant. In diesem Winter konnten im Weltcup der Frauen bereits 7 Speedrennen nicht durchgeführt werden. Die Absage der Abfahrt führt dazu, dass Lara Gut-Behrami dem Gewinn der Disziplinen-Wertung einen Schritt näher kommt. Bei noch einem ausstehenden Rennen beim Saisonfinale in Saalbach liegt die Tessinerin 68 respektive 72 Punkte vor den Österreicherinnen Stephanie Venier und Cornelia Hütter.

00:52 Video Archiv: Zweiter Super-G von Val di Fassa abgesagt Aus Sport-Clip vom 25.02.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.