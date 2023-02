Legende: Hätte gerne ein Wörtchen um die Medaillen mitgeredet Lucas Braathen. imago images/Hartenfelser

Braathen notfallmässig am Blinddarm operiert

Die am Montag beginnende Ski-WM in Courchevel/Méribel wird wahrscheinlich ohne Lucas Braathen stattfinden. Der Norweger musste sich notfallmässig einer Blinddarm-Operation unterziehen, wie ein Beitrag in den Sozialen Medien zeigt. «Ich hoffe, dass ich in ein paar Wochen wieder zurück bin», schrieb der 22-Jährige unter ein Foto, das ihn im Spitalbett zeigt.

Auch wenn der Riesenslalom (Freitag, 17.) und der Slalom (Sonntag, 19.) wie üblich am Ende des Programms stehen, dürfte Braathen nicht rechtzeitig für die beiden WM-Rennen fit werden. Braathen führt den Slalom-Weltcup vor Henrik Kristoffersen und den beiden Schweizern Daniel Yule und Loïc Meillard an und hätte sich auch im Riesenslalom Chancen auf eine Medaille ausrechnen können.

02:58 Video Archiv: Braathen gewinnt in Adelboden vor Teamkollege McGrath Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.

Durrer mit Siegpremiere im Europacup

Delia Durrer hat zum ersten Mal ein Rennen im Europacup gewonnen. Die 20-jährige Innerschweizerin siegte im französischen Châtel in der Abfahrt. Sie distanzierte die zweitplatzierte Österreicherin Christina Ager um 6 Hundertstel. Für Durrer war es nach drei 3. Rängen der vierte Podestplatz auf dieser Stufe (alle in der Abfahrt).