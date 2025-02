Legende: Bestreitet in dieser Saison keine Rennen mehr Arnaud Boisset. Freshfocus/Blick/Sven Thomann

Boisset noch nicht erholt von Hirnerschütterung

Arnaud Boisset beendet die Wettkampf-Saison vorzeitig. Der Walliser war im vergangenen Dezember bei der Abfahrt in Beaver Creek gestürzt und hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Boisset ging im Januar in Wengen und Kitzbühel wieder an den Start. Eine WM-Teilnahme blieb ihm aber verwehrt. «Ich habe gemerkt, dass mein Körper noch Zeit braucht, um sich ganz zu erholen, damit ich wieder an mein Niveau anknüpfen kann, das ich vor dem Sturz hatte», liess sich der 26-Jährige im Communiqué von Swiss-Ski zitieren.