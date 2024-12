Boisset reist zurück in die Schweiz

Der bei der Abfahrt in Beaver Creek heftig gestürzte und bewusstlos in den Fangnetzen gelandete Arnaud Boisset hat eine Gehirnerschütterung erlitten. Zudem zog er sich Prellungen im Gesicht und im Schulterbereich zu, wie Swiss-Ski in der Nacht auf Samstag mitteilte. Boisset wird demnach in den kommenden Tagen für weitere Untersuchungen zurück in die Schweiz reisen. Der 26-Jährige war nach einem Sprung gestürzt, mit dem Hinterkopf hart auf die eisige Piste aufgeschlagen und mit hoher Geschwindigkeit in den Fangnetzen gelandet. Er wurde in ein Spital gebracht und war beim Abtransport wieder bei Bewusstsein, wie Swiss-Ski vor Ort mitteilte.

Saisonende für Kolly nach Sturz

Noémie Kolly beendet wegen einer Knieverletzung vorzeitig die Saison. Die Freiburgerin aus dem B-Kader wird nächste Woche operiert, wie Swiss-Ski am Samstag mitteilte. Kolly stürzte demnach bei einem Super-G-Training vergangenen Mittwoch in Copper Mountain im US-Bundesstaat Colorado. Zurück in der Westschweiz erhielt die 26-Jährige die Diagnose, dass sie sich das vordere Kreuzband sowie das äussere Seitenband ihres linken Knies gerissen hat. Es ist nicht die erste ernsthafte Verletzung der Speed-Spezialistin. Vor gut zwei Jahren verzögerte sich ihr Saisonstart wegen eines Bandscheibenvorfalls. Im Winter 2019/2020 konnte Kolly wegen einer Kreuzbandverletzung am rechten Knie keine Rennen bestreiten.

