Wochenlange Pause für Arnaud Boisset

Arnaud Boisset muss nach einem Trainingssturz mehrere Wochen pausieren. Der Romand zog sich letzte Woche in Saas Fee eine Tibiaplateau-Fraktur am rechten Knie zu, wie Swiss-Ski mitteilte. Der 26-Jährige muss nicht operiert werden, kann das Schneetraining aber erst in einigen Wochen wieder aufnehmen. Boisset hatte letzten Winter sein Weltcup-Debüt gegeben und war beim Saisonfinale in Saalbach erstmals auf das Podest gefahren (3. im Super-G).