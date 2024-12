Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Abflug Guglielmo Boscas Saison ist nach einem Trainingssturz wohl schon wieder zu Ende. Keystone/AP Photo/Robert F. Bukaty

Boscas Saison wohl vorbei

Guglielmo Bosca wird in diesem Winter wohl keine Rennen bestreiten können. Der Italiener hat sich bei einem Sturz im zweiten Training für die erste Weltcup-Abfahrt des Winters in Beaver Creek, Colorado, einen komplizierten Bruch des rechten Wadenbeins zugezogen. Als Bestwert weist der 31-jährige Bosca den 2. Rang im ersten von zwei Super-G im vergangenen Januar in Garmisch-Partenkirchen aus.

Hächler in Zinal erneut unschlagbar

Lenz Hächler hat einen Tag nach seinem ersten Sieg im Europacup nachgedoppelt. Der 21-jährige Zuger gewinnt auch den zweiten Riesenslalom in Zinal. Hächler, seit Februar Junioren-Weltmeister im Slalom, setzte sich 14 respektive 39 Hundertstel vor den Franzosen Flavio Vitale und Alban Elezi Cannaferina durch. Am Dienstag hatte im Wallis bereits Delphine Darbellay im Riesenslalom der Frauen für einen Schweizer Heimsieg gesorgt.

Übersicht Ski Alpin