Legende: Triumphiert erstmals Anuk Brändli, hier bei einem Auftritt im Weltcup in Soldeu im letzten Winter. Imago/NurPhoto/Archiv

Brändli siegt in Les Diablerets

Anuk Brändli hat ihren ersten Sieg im Europacup gefeiert. Die 21-jährige Bündnerin gewann den Slalom in Les Diablerets im Kanton Waadt zeitgleich mit der Österreicherin Lisa Hörhager. Brändli, die im vergangenen Februar an der Junioren-WM Silber im Slalom gewonnen hatte, verbesserte sich im zweiten Lauf um vier Plätze und fuhr zum zweiten Mal in dieser Saison aufs Europacup-Podest. Im Weltcup kam die junge Athletin bisher dreimal zum Einsatz, blieb aber ohne zählbares Resultat.