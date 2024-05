Per E-Mail teilen

Legende: Sieht Licht am Ende des Tunnels Breezy Johnson. Keystone/Alessandro Della Valle

Johnson ab 10. Dezember startberechtigt

Die Amerikanerin Breezy Johnson, die seit dem Weltcup-Final im März 2023 keine Rennen mehr bestritt, darf ab dem 10. Dezember wieder starten. Bis dann sitzt die Speed-Spezialistin eine 14-monatige Zwangspause ab, weil sie gegenüber der US-Anti-Doping-Agentur dreimal gegen das Meldepflicht-Reglement verstossen hat. In der WM-Saison erstmals wieder am Start stehen könnte Johnson in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado, wo Mitte Dezember Speedrennen angesetzt sind. Die 28-Jährige schaffte bislang sieben Podestplätze im Weltcup.