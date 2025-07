Legende: Trat am 3. Juni vor die Medien Federica Brignone. Getty Images

Brignones Wettlauf gegen die Zeit

Federica Brignone hat sich einer Operation am verletzten linken Knie unterzogen. Der Eingriff solle helfen, die Rehabilitation zu beschleunigen und den Zustand ihres Gelenks besser beurteilen zu können, teilte der italienische Skiverband FISI mit. Die 35-jährige Mailänderin hatte sich Anfang April an den italienischen Meisterschaften einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss zugezogen. Seither befindet sie sich mit Blick auf die Olympischen Spiele 2026 in Cortina und Mailand im Wettlauf gegen die Zeit. Brignone gewann in der letzten Saison den WM-Titel im Riesenslalom und zum 2. Mal den Gesamtweltcup (vor Lara Gut-Behrami).