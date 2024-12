Legende: Zieht mit nur 25 Jahren einen Schlussstrich Yannick Chabloz. Keystone/Peter Klaunzer)

Chabloz gibt Rücktritt bekannt

Yannick Chabloz tritt zurück. Dies gab Swiss-Ski am Freitag bekannt. Der 25-Jährige war vor 2 Jahren in Bormio schwer gestürzt. Die Rückkehr misslang. «Ich musste leider feststellen, dass mein Kopf und mein Körper nicht mehr im Stande sind, den Aufwand in Kauf zu nehmen, den es braucht, um [...] an mein Können vor den Unfällen anzuknüpfen», so der B-Kader-Athlet. Chabloz' bestes Weltcup-Resultat ist ein 13. Rang 2021 bei der Gröden-Abfahrt 2021. Der Olympia-Teilnehmer von 2022 hat ein Studium im Ingenieurwesen begonnen.

Ellenberger verletzt sich im Training

Andrea Ellenberger ist am Freitag beim Training in Obdach schwer gestürzt. Swiss-Ski meldet, dass die 31-Jährige für umfassende medizinische Untersuchungen in die Schweiz geflogen wurde. Die Nidwaldnerin holte heuer noch keine Weltcuppunkte.

Grill erneut schwer verletzt

Die Österreicherin Lisa Grill zog sich beim Training einen Schien- und Wadenbeinbruch im linken Bein zu. Die 3-fache Junioren-WM-Medaillengewinnerin muss mindestens ein halbes Jahr pausieren. Grill ist immer wieder verletzt. Seit ihrem Weltcupdebüt Anfang 2020 waren ihr nur 7 Renneinsätze vergönnt.

Übersicht Ski Alpin